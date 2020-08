Håper på ei snarleg avklaring

Framtida til Molde-spelar Fredrik Aursnes er framleis uviss. Franske Toulouse har lagt inn eit bod på sunnmøringen og Aursnes håper det snart vil kome ei avklaring. – Det er agenten min som styrer saka så eg veit ikkje korleis det ligg an. Eg håper at eg høyrer frå han snart slik at vi kan ta ei avgjerd, seier Aursnes.