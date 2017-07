Håper på avgjørende tips fra Tyskland

Onsdag kveld tok det tyske krimprogrammet «Aktenzeichen XY ungelöst» opp drapet på Trude Espås. Politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt leder etterforskningen, og var gjest i det direktesendte programmet.

Drapet på Trude Espås Ekspandér faktaboks Var 20 år då ho kom til Geiranger i august 1996

Hadde sommarjobb på Hotel Union og arbeidde der i ei veke før ho forsvann

Var opphavleg frå Orkanger i Sør-Trøndelag

Forsvann på ettermiddagen torsdag 8. august, blei sist sett på ein stein ved fjorden omlag 400 meter frå Geiranger sentrum

Blei funnen først etter 11 dagar, måndag 19. august, valdteken og drepen

Etterforskinga er den mest omfattande nokon gong i norsk kriminalhistorie

Politiet har avhøyrt over 3000, tatt fleire hundre hårprøver frå aktuelle menn, og sett gjennom tusenvis av bilde og dei elektroniske spora som fans

Fleire har tilstått og hevda dei sto bak drapet, men ingen har nokon gong blitt formelt sikta

Møre og Romsdal politidistrikt ber i august 2016 igjen Kripos om hjelp til etterforskinga

Ønsker bilder og video

– Vi har blitt fortalt at det visstnok har kommet inn en del tips allerede. Om det er noe konkret vet vi ikke ennå. Det vi håper på er at noen kan sende inn bilder eller video, forteller han like etter at sendingen i Tyskland er over.

Trude Espås ble voldtatt og drept i Geiranger i 1996, 20 år gammel. Det var mange tyske turister i Geiranger denne dagen. En tysktalende mann som kan være en ledetråd i saken har aldri blitt identifisert.

Samarbeider med tysk politi

Yngve Skovly gjestet Europas mest sette krimprogram onsdag. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / nrk

Programmet hadde laget en spillefilm der sakens antatte hendelsesforløp ble presentert. Deretter var det en runde med spørsmål der Skovly deltok.

– Vi håper først og fremst å finne den tysktalende personen vi aldri har greid å finne. Det skal vel mye til å få konkrete tips, men om vi ikke greier det gjennom denne kanalen, har vi iallfall gjort det vi kunne. Vi håper det sitter noen der som har bilder eller drar kjensel på personen. Men vi vet ikke hva som er kommet inn, for nå mottar tysk politi tipsene, og så går de til oss etterpå.

Vanskelig å løse en så gammel sak

– Tror du det er mulig å løse saken?

– Det skal mye til på en så gammel sak. Men om vi kan få nye foto eller video som kan hjelpe oss å identifisere personer, har vi noe å jobbe med, forteller politiinspektøren på vei ut av TV-studio.

Det har kommet frem nye detaljer i saken den siste tida, grunnet teknologisk utvikling som gjør at detaljer som det tidligere ikke har vært mulig å se på bilder har blitt tydelige. Nå vet politiet at Trude Espås satt på en stein ved fjorden klokka 17.20, men at hun hadde forlatt den klokka 17.26.