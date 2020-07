Håper på åpne landegrenser

Eier av Hotell Union Gerianger, Sindre Mjelva, håper at landegrensene åpnes, og at regjeringen vil overbevise ferierende tyskere om å komme til Norge. Mjelva forteller om en god start på sesongen med norske gjester, men sier de vil slite om den ikke fortsetter. – Grensene må åpnes, også må regjeringen åpne lommeboka si for gi ekstra midler til å kjøre noen skikkelige kampanjer for å overbevise tyskerne om at de må komme til Norge, sier Mjelva. Klokka 12 i dag presenterer justisminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø de nye reiserådene.