Håper på 10 000 tilskodarar søndag

Meir enn 9000 billettar er selt til Molde sin heimekamp mot serieleiar Rosenborg søndag kveld. Håpet er at det bikkar 10.000 og dermed sesongbeste i publikumsoppslutning. – Det er stor forskjell på 7000 og 10 000 tilskodarar på Aker stadion. Det er utruleg viktig at folk kjem på søndag, for vi treng all støtte vi kan få, seier marknadsdirektør i MFK Oddvar Talset.