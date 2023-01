Håper obduksjonen kan gi svar

Politiet skal i dag gå gjennom resultatet av obduksjonen etter at to personar blei funnen døde i Molde torsdag. Dei to blei obduserte i går.

– Vi håper dette kan gi oss objektive svar som vi kan sette opp mot resten av etterforskinga, seier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet har også gjennomført ein rekke avhøyr og rundspørjingar i nærområdet dei siste dagane.

– Vi har fått fleire tips og fleire vi skal snakke med som potensielt kan gi informasjon som er nyttig. Men det er så langt ingenting som stiller saka i eit anna lys enn det den var status på fredag, seier Skorpen-Trøen.