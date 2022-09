Håper mange møter opp på kamp

Torsdag er det duket for Molde Fotballklubbs første kamp i gruppespillet i serieligaen (Conference League), hvor de møter belgiske Gent på hjemmebane.

– Jeg er alltid spent før et gruppespill, men vi er i god flyt og vi er i god form. Som alltid vil vi ut på banen og få satt kampen på våre premisser, så det vil være utgangspunktet for morgendagen også, sier trener Erling Moe.

Moldespiller Kristoffer Haugen sier det blir viktig med støtte fra publikum under kampen.

– Vi håper så mange mulig tar turen i morgen. Når vi har levert som vi har i det siste, føler jeg spillerne fortjener at folk møter opp - når vi også har fått Europa tilbake på stadion her. Jeg håper folk kjenner sin besøkelsestid og tar turen, så skal vi lage et show for dem, sier Haugen.