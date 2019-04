Håper Manchester United har lært

Ole Gunnar Solskjær sier Manchester United vil få som fortjent dersom de ikke spiller opp mot sitt beste i tirsdagens serieoppgjør borte mot Wolverhampton. Da tar Solskjær med sine «røde djevler» på jakt etter tre verdifulle poeng i kampen om en topp fire-plass, som vil gi mesterligabillett neste sesong. På to forsøk denne sesongen har United fortsatt til gode å slå det nyopprykkede laget. Det ble 1-1 på Old Trafford i september, mens Solskjær gikk på sitt andre, og foreløpige siste tap, da Wolverhampton slo ut United i FA cupens kvartfinale forrige måned. United hadde da ballen klart mest, men fikk smake på sin egen kontringsmedisin. Denne gangen håper Solskjær at de har lært. – Vi møter et godt lag. Hvis vi ikke spiller opp mot vårt beste kommer vi til å få som fortjent, sa nordmannen på mandagens pressekonferanse før kampen, ifølge Manchester Evening News. – Sist gang spilte vi ikke godt nok mot dem. Vi hadde ballen i 70 prosent av tiden, men noen ganger betyr ikke ballinnehav at man skaper sjanser og scorer mål. (NTB)