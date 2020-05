Håper korona-krisen endrer vanene våre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hverdagen har blitt annerledes i Norge siden 12. mars. Mange jobber hjemmefra, flere trenere tilbyr styrke- og yogatimer på nett og musikere holder konserter på sosiale medier.

Mindre reising og nye måter å jobbe hjemmefra må ikke bare bli en kortvarig trend, advarer Elisabeth Nissen Eide. Hun arbeider i IT-konsernet Atea og er leder for det som har med bærekraft å gjøre.

– De siste ukene har vi gjennomgått en digitalisering som det hadde tatt 10 år å gjennomføre ellers. Det er helt enormt og det må vi ikke miste, sier Eide.

LÆRERIKT: – Vi vet at mye av reisene går til konferanser og møter. Derfor er det å ta med seg noe av arbeidssituasjonen i denne krisen fremover veldig positivt, sier Elisabeth Nissen Eide i Atea. Foto: Daniel Jacobsen / Daniel Jacobsen

Eide er svært positiv til bruken av digitale konferanser.

– Denne tiden har vist at muligheten for å ha digitale konferanser er der og vi burde benytte oss mer av de. Der folk var skeptiske, ser de nå at det fungerer veldig fint å ha møter via PC-en. Derfor må vi pushe virksomheter og privatpersoner til å ta et ansvar og jobbe annerledes etter korona-krisen, for det er veldig lett å gå tilbake til slik det var.

Nye vaner

I april skulle folk fra hele verden samles i Ålesund til konferansen The North West. Konferansen jobber med å finne ut hvordan man skal gå i retning av et samfunn hvor man oppnår FN sine bærekraftsmål.

Da koronakrisen kom var første tanke å utsette alt til høsten, men arrangørene ser at det skjer en revolusjon i hvordan vi jobber. Derfor satses det nå på ukentlige digitale arrangement, sier daglig leder Gjermund Kvernmo Langset.

Det har blitt mindre reising og mer jobbing digitalt under korona-krisen. – Det er litt merkelig, men det fungerer veldig godt, sier daglig leder i North West, Gjermund Kvernmo Langset.

– Teknologien er ekstremt viktig og nøkkelen til å nå mange av FN sine mål, sier Langset.

Nå blir nettopp teknologi bruk til å gjennomføre deler av konferansen, uten å ha fysiske møter.

– Jeg tror korona-krisen kan føre noe positivt med seg, med tanke på at vi endrer vanene våre. Mange har fått øynene opp for å jobbe digitalt på måter man ikke har prioritert tidligere. Jeg håper vi klarer å holde de nye vanene endret når samfunnet begynner å normalisere seg, sier daglig leder Gjermund Kvernmo Langset.

– Kritisk til fysiske møter

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har stor tro på at folk kan lære noe av nye arbeidshverdagen under korona-krisen.

– Mange har fått et krasjkurs i videoteknologi og lært seg å bruke det. Mange opplevde nok problem med pålogging og lyd i starten, men nå har folk lært og det er viktig fremover.

Klima- og miljøministeren mener det tas mange unødvendige jobbreiser og tror det blir færre av de i fremtiden. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Selv har jeg lært hvilke møter som fungerer via video og hvilke som ikke gjøre det, og jeg kommer til å være kritisk til hvilke møter jeg er på fysisk fremover, sier Rotevatn.

Han legger også til at han har fått presset inn flere møter på en dag nå han har gjort tidligere. Rotevatn mener det tas mange flyreiser man ikke trenger.

– Det er ikke mange unødvendige flyreiser knyttet til fritid, men det er mange unødvendige jobbreiser. Å ta lange flyreiser for et møte på tre kvarter er totalt unødvendig.

– En del ting må vi tilbake etter koronatiltakene. Det er nyttig å møtes på konferanser for det sosiale, men jeg tror det blir færre av de unødvendige flyreisene. Det er veldig positivt og svært viktig i et klimaperspektiv, sier klima- og miljøministeren.