Håper fortsatt på avtale

Ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda har ikke gitt opp håpet om å få en avtale med Ålesund om utvidet samarbeid om legevakt og akutt døgntilbud. Det har vakt reaksjoner i Stranda at Ålesund har avvist forespørselen. Neste uke blir det gjort nye forsøk på å få til en avtale. Nye forskrifter gjør at Stranda ikke kan drive for egen kjøl, og blir det fortsatt nei fra Ålesund må Stranda finne andre løsninger, sier Tryggestad.