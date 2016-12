Håper flere kinesere kan føre til lengre turistsesong

Kinesiske turister vil gjerne til Norge og til fjordene på Vestlandet, men ikke bare om sommeren.

Derfor håper næringslivet og reiselivet i Geiranger at økt tilstrømning av turister fra Kina vil gjøre det mulig å forlenge sesongen.

Travelt om sommeren, stille om vinteren

Geiranger er en magnet for turistene, men reiselivet håper at turistsesongen kan vare lenger. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

I dag er det åpent for turisme bare deler av året i Geiranger, og akkurat nå er det helt stille i den lille bygda og ingen turister å se.

Geiranger Sjokolade er en av de få butikkene som er åpen, og de som driver sjokladebutikken, skulle gjerne ha sett at flere kom innom butikken.

– Vi har det veldig travelt hele sommeren, og vinteren blir jo veldig stille. Så da hadde det vært kjekt å få flere folk hit, sier Elisabeth Bjørstad.

Isfront mellom Norge og Kina

Ove Skylstad er daglig leder i Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Tildelinga av Nobels Fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010 førte til en isfront mellom Norge og Kina som igjen rammet det norske næringslivet. Kinesiske turister har fortsatt å besøke Norge, men etter at forholdet mellom Norge og Kina nå er blitt normalisert, er det skapt et håp om at strømmen av kineiske turister vil øke.

– Jeg håper at det kinesiske markedet vil bidra til sesongforlengelse i geiranger, sier Ove Skylstad som er daglig leder i Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen.

Salgsturnè

Tone Nordvik er salgssjef ved Union Hotell i Geiranger. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Markedsavdelinga på Union Hotell har nettopp kommet tilbake fra en salgsturnè i Kina. I år har antallet kinesiske turister økt med 36 prosent.

– Vi regner med at 2017 blir et enda bedre år. Men som alle vet så er det veldig fullt i fjordene allerede i høysesongen så vi må jobbe for å få til sesongutvidelse, sier salgssjef ved Union Hotell, Tone Nordvik.