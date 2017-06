Sesongen har ikkje starta for alvor på Romsdalseggen, men allereie har redningsmannskap rykt ut fleire gongar for å berge ned folk frå det spektakulære fjellpartiet.

Fung. dagleg leiar i Molde og Romsdals Turistforening, Arnstein Salthammer Eide, seier han håper fjellvaktene skal få ned talet på redningsaksjonar. Han seier ei viktig arbeidsoppgåve også blir å sjekke at merkinga er på plass. Foto: Kari Nygard Tvilde/DNT

No set reiselivsnæringa og turistforeininga inn fjellvakter på nokre av turane, og håper det skal bidra til at færre blir sitjande faste.

– Det er mange av redningsaksjonane som ikkje er så alvorlege, folk er kanskje slitne og utmatta, og då trur eg ein slik patrulje kan bidra, seier fungerande dagleg leiar Arnstein Salthammer Eide i Molde og Romsdals Turistforening.

Det er klatring på mindre parti av Romsdalseggen. Dette er eitt av dei vanskelegaste partia å passere. Foto: Synnøve Hole / NRK

Han strekar under at skilting og varding undervegs også er svært viktig for dei som skal gå Romsdalseggen.

Les også:

Toppsesong for redningsaksjonar

Den spektakulære norske fjellheimen trekkjer stadig fleire til topps. Men mange har verken utstyr, kunnskap eller føresetnader for å gå i dei mest krevjande fjella. Redningsmannskapa rundt Trolltunga og Preikestolen har hatt problem med å ta unna alle oppdraga på grunn av turistar som har gått seg fast.

Lensmannen i Rauma, Andreas Hustad er glad for at det no kjem fjellvakter også på Romsdalseggen.

– Det syns eg er eit fornuftig tiltak for då har ein meir kontroll med folk som er ute i fjellheimen, og kan yte bistand dersom folk får problem der oppe, seier han.

Les også:

Hadde sett pris på litt hjelp

Simen Gundersen (29) frå Nittedal seier han har litt høgdeskrekk. Han er glad for å ha med Kamilla Haarklou som ikkje syns Romsdalseggen var spesielt dramatisk. Foto: Synnøve Hole / NRK

Simen Gundersen (29) frå Nittedal, som tidlegare denne veka gjekk Romsdalseggen, seier han har litt høgdeskrekk. I fjor gjekk han Trolltunga, og hadde då guide på turen. Han ville sett pris på å få litt hjelp på dei brattaste partia også i Rauma.

– I alle fall over den verste eggen, så hadde det vore herleg å bli litt rolegare, dersom nokon fortalde deg kvar du skulle gå, seier Gundersen.

Polske Michal Woszczyna syns Romsdalseggen er uproblematisk og syns ikkje det er nødvendig med fjellvakter. Han får støtte av Ewelina Baszczynska, på veg opp fjellpartiet tidlegare denne veka. Foto: Synnøve Hole / NRK

Polske Michal Woszczyna (26) meiner Romsdalseggen er uproblematisk å gå, og syns ikkje det er nødvendig med fjellvakter.

– Nei, eg syns stiane er så godt merka, og ingen kan jo gå seg vill her, seier han.

Les også:

Vil lære av Preikestolen

Til helga startar sesongen for fullt på Romsdalseggen. Då startar også den organiserte, daglege busstransporten inn til startpunktet Venjedalen. I starten blir det sett inn fjellvakt ein gong i veka, der det klare oppdraget er å gå heilt bakarst i turfølgjet.

Utsikta frå Romsdalseggen og ned mot Romsdalen er ikkje før dei mest høgderedde. Her er over 1000 meter rett ned. Foto: Synnøve Hole / NRK

Salthammar strekar under at fjellvaktene på Romsdalseggen verken er guidar eller fjellførarar, men seier dei kan svare på spørsmål, passe på at merkinga er på plass, og elles hjelpe folk som får mindre problem.

– Vi ser til Preikestolen og Kjerag, og prøvar å lære av det dei har gjort bra og ikkje det dei har feila på, seier han.