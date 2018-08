Håper dei skuldige blir tatt

Kenneth G. Skårn, rektor ved Blindheim barneskule, synest det er trist og uforståeleg at nokon har knust fleire ruter ved skulen. Tre dagar på rad har nokon knust totalt 16 ruter. Rektoren estimerer kostnaden av skadane til rundt 100.000 kroner og skulen har meldt saka til politiet. – Vi har mange små barn her som synest dette er trist. Dei blir også engstelege. Vi håper at dei skuldige blir tatt, slik at dei må stå til ansvar for det dei har gjort, seier Skårn.