Håper avisabonnentar ikkje blir ramma av Norpost-konkurs

Norpost har sidan nyttår frakta laurdagsaviser ut til abonnentane sine postkasser, på vegne av Ålesundsfirmaet Kvikkas. No har Norpost sjølv bede om å bli slått konkurs.

– Vi må berre håpe at Kvikkas finn ei god løysing. Ikkje berre for komande helg, men for alle laurdagar framover, seier salssjef Mette Albertsen Hagen i Åndalsnes Avis.

Dagleg leiar i Kvikkas, Stig Kleive, vedgår at dei har hamna i ein krevande situasjon, når ein underleverandør går konkurs så tett opp til distribusjonsdagen. Han meiner likevel dei skal greie å få ut avisene denne helga.

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen ventar at Kvikkas held sin del av kontrakten om avislevering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Framover veit vi ikkje heilt kva som skjer, men vi arbeider med vår beredskapsplan for alle våre underleverandørar. Vi ventar difor å få til stabil levering også i komande helger.

Samferdselsdepartementet har vore i møte med Kvikkas etter at konkursen i post- og distribusjonsselskapet blei kjent. Statsråd Ketil Solvik-Olsen har uttalt at han ventar at Kvikkas leverer i tråd med kontrakten.

Tolmodige abonnentar

– Våre abonnentar har vore tolmodige, men har vore nok ramma allereie, seier Albertsen Hagen.

Ho viser til varierande eller manglande levering i tida etter at Posten miste oppgåva med å levere laurdagsaviser. Salssjefen meiner og det får store konsekvensar for dei når avisene ikkje kjem fram som lova.

– Vi har nok hatt abonnentar som har vore så misnøgde at dei har sagt opp abonnenmentet. Dei har betalt for ei avis dei ikkje har fått. Men det har blitt betre, og no håpar vi Kvikkas finn ei stabil og god løysing, trass i Norpost-konkursen.