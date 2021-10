Håper Aukra får gratis ferge

Ordfører i Aukra, Odd Jørgen Nilssen fra Høyre, håper de så snart som mulig får gratis ferge. I helga sa lederne for Arbeiderpartiet og Senterpartiet til VG at de, i løpet av de neste fire årene, vil halvere prisen på fergene og la øysamfunn som ikke har annet veisamband, få gratis ferge. – Dette har stor betydning for næringsliv og pendlere. For Aukra-samfunnet er dette eventyrlig, sier Nilssen.