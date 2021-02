Håper at fristen blir utsett

Hamnesjef, Rita Berstad Maraak, i Stranda håpar at stortinget i dag utset fristen for når Geirangerfjorden skal stengast for cruiseskip som slepp ut CO₂. Stortinget har tidlegare vedteke at fristen skal vere 2026. No skal politikarane vurdere om forbodet skal utsetjast til 2030. Hamnesjefen meiner ei utsetting er heilt naudsynt for å unngå krise i turistkommunen Stranda.