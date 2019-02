Håper andre vil lære

Åge Maridal var eitt av dei største fotballtalenta i landet. Men ei juninatt i 1996 vart heile livet hans forandra. No håper han at andre kan lære av hans feil. Denne veka var Maridal ein av dei ein fekk sjå i programmet Norge Nå. Sjå alle programma frå fylket denne veka her.