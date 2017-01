Håper å sette verdensrekord på sparkstøtting

I all hemmelighet er framkomstmiddelet med jetmotor produsert på et mekanisk verksted i Ørskog.

– Enkelt og genialt

Entusiastene viser ivrig frem sparkstøttingen som de har bygget, og som de håper skal sette verdensrekord.

Det er ikke så mye som skal til for å bygge denne fartsdoningen. Det er enkelt, genialt enkelt, mener de selv. Det som skal til er en beholder for oksygen under trykk, en annen med ni liter hydrogenperoksid og et filter av sølvnitrat.

Stor fart

Asbjørn Skotte har vært med å utarbeide fartsdoningen, men vil ikke være pilot Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Vi har vitenskapelig dokumentasjon på at på full gass så går han kanskje 300 km/t. Begrensninga er hvor lenge piloten greier å holde seg fast, sier Asbjørn Skotte i Skjerdingen Racing Team.

Doningen skal delta i konkurranse neste år. Spørsmålet er hvem som vil være pilot når farten blir så stor. Asbjørn Skotte vil ikke være pilot.

– Nei, det tør jeg ikke. Og det er heller ikke min oppgave. Jeg skal være på den administrative siden og hjelpe til å få dette på plass, sier Asbjørn Skotte.

Kan tenke seg å prøve

Harald Brevik har ikke noe imot å være pilot under verdensrekordforsøket. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Men det er andre som godt kunne tenke seg å være med på ferden nå sparkstøttingen kommer opp i verdensrekordfart.

– Og jeg håper faktisk at jeg får lov til å kjøre den også. Jeg liker sånt, sier en annen av fartsentusiastene, Harald Brevik.

Det har vært gjort rekordforsøk med sparkstøtting før. Dette er fra et klipp på Youtube Foto: Youtube

De har prøvd å sette rekord i rakettsparkkonkurranser tidligere også, men ingen har hatt så høy fart som denne nye skal få. Mekanikeren har aldri hatt en lignende oppgave før, og kan godt tenke seg å prøve den når alt er klart.

– Men jeg tror noen andre får prøve den først da slik at vi kan se hvordan det går, sier Jan Petter Aasen.