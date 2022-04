Håper å rette opp cuptabben i løpet av fredag

Norges Fotballforbund sikter mot å ha klart et nytt oppsett for første runde i NM for menn fredag. Det var torsdag at NFF la ut et kampprogram for 128 lag som viste seg å inneholde feil. Åkra var oppsatt til kamp mot Vard Haugesund, men skulle ikke vært med. Åkra tapte sin siste kvalkamp.Træff derimot var kvalifisert for første runde, men utelatt i oversikten. – Håper å ha oppsettet klart i løpet av dagen, skriver Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling i en SMS til NTB fredag morgen. Trolig vil flere kamper bli berørt av NFF-feilen. (©NTB)