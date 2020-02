Håper å redde nedlagte linjer

Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal håpar at overskotet til fylkeskommunen blir brukt til å oppretthalde dei vidaregåande linjene som fylkeskommunen vedtok å kutte. Møre og Romsdal fylkeskommune trudde dei kom til å få berre 36 millionar i overskot, men på grunn av blant anna meir skatteinntekter og tilbakebetaling av tunnelsikringsmidlar, har dei no gått med 313 millionar i overskot. Leiaren i elevorganisasjonen, Aslak Husby, håpar no fylkeskommune blir bruke dette overskotet til å redde det vidaregåande tilbodet i fylket.