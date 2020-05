Håper å kunne starte opp måndag

Christine Reitan, kommunalsjef for skule og oppvekst i Kristiansund, seier dei var førebudd på at skulane kunne bli opna for fleire trinn på kort varsel. Nyleg varsla regjeringa at elevane i 5.–10. klasse og vidaregåande skule vil kunne starte på skulen måndag. – Vi har planlagt for dette, men var litt overraska over at alle skulle starte samtidig. Vi håper å kunne starte opp måndag, men bemanning og areal er to viktige ting her. No skal mindre grupper vere saman med vaksne og det må vere avstand mellom dei. Dermed kan vi ikkje ha alle elevane inne i bygget samtidig. Dette må løysast på ulike måtar, mellom anna med å kombinere inne- og uteskule, forskyve skuledagen, ha noko fjernundervisning eller at elevane er på skulen ulike dagar, seier Reitan. Ho seier også at skuleskyss kan bli utfordrande.