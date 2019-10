Håper folk lærer av alle dødsulykkene

– Vår primære oppgåve er å lage skredvarsel. Ikkje å skrive rapportar i etterkant. Men med så mange dødsulykker som vi hadde sesongen 2018-2019, bestemte vi oss for at det var viktig å skrive ein samlerapport, seier Jostein Aasen, snøskredvarslar i NVE og forfattar av rapporten.

Målet er å unngå at sesongen som no så vidt er i gang, blir like ille som det NVE kallar den verste skredvinteren på mange år.

Mange utanlandske

Ulykka i Tamokdalen i Troms der tre finske og ein svensk skiturist omkom, var den ulykka som tok flest liv. Totalt var 6 av 13 omkomne denne vinteren utanlandske skituristar.

17. januar blei to av dei omkomne gravne ut av skredet i Tamokdalen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Eit liv som går tapt er eit liv for mykje. Denne rapporten gir oss verdifull lærdom, som kan bidra til å unngå nye ulykker. Blant anna jobbar vi aktivt med å nå ut med informasjon til utanlandske skituristar, seier Rune Engeset som er seksjonssjef i NVE og leiar for Snøskredvarslinga.

Dødsulykker snøskred sesongen 2018-2019 Dato Tatt Døde Sted Aktivitet Beskrivelse 02.01.19 4 4 Blåbærtinden, Troms ski Skiløperutløst skred strørrelse 3. 1 kvinne og 3 menn omkom. totalt begravd. 04.02.19 1 1 Signedalsfjellet, Vest-Agder snøskuter Skuterutløst skred, størrelse 3. En person omkom. 09.03.19 1 1 Brunstadhornet, Møre og Romsdal ski Skiløperutløst str.2 En mann i 50 årene omkom. Funnet av sin kjæreste. 10.03.19 1 1 Storfjellet, Troms ski Skiløperutløst str.2. Mann i 20 årene omkom. Turkamerat gravde frem vedkommende. 26.03.19 2 2 Durmålstinden, Nordland brøyting To anleggsmaskiner tatt av snøskred. Begge er omkommet. 01.04.19 1 1 Reingjerdfjellet, Troms snøskuter Skuterutløst str.3. En mann i 20-årene tatt, helt begravd og omkom. Funnet av redningstjenesten. 09.04.19 1 1 Topp 1237, Troms ski Person falt gjennom skavl og utløste skred under. Erklært død på stedet. 17.05.19 2 2 Kamkrona, Svalbard ski En kvinne og en mann fra Polen falt igjennom skavl og døde. Langt fall. Kilde: NVE

Ber folk tenke seg om

Snøskredvarslar Josten Aasen håper no at mange les rapporten dei har skrive.

Josten Aasen er snøskredvarslar i NVE. Foto: Håvard Nesbø

– Innan dette feltet kan ein ikkje prøve og feile sjølve, så då må ein lære av andre sine feil, seier han.

Rapporten viser at vedvarande svake lag i snøen er den vanlegaste årsaka til at skreda blir løyst ut. Dei fleste ulykkene skjedde også i komplekst, skredutsett terreng og i terrengfeller.

Røde kors i arbeid etter at ein mann omkom i skred ved Brunstadhornet i Møre og Romsdal i mars. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Når vi varslar vedvarande svake lag er det ekstremt vanskeleg å gjere gode vurderingar i kompleks skredterreng. Uansett er det svært viktig at folk tenke seg godt om, og tar gode val når dei ferdast i skredterreng, seier han.

Aasen håper rapporten dei har skrive og snøskredvarslingane som igjen startar på varsom.no 1. desember bidrar til å redde liv i sesongen vi har i vente.

– Det er alltid veldig trist når noko som i utgangspunktet er ein veldig gledeleg aktivitet brått forandrar seg til å bli ein tragedie, seier han.