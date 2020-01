Håper å få signaler

Fylkesordfører Tove Lise Torve er spent på hvilke signaler kommunalministeren og samferdselsministeren vil gi under nyttårskonferansen i Molde tirsdag i neste uke. Fergefylkene sliter økonomisk og mener Staten må bidra mer til finansieringa av nye miljøferger. Konferansen gir en mulighet for å kunne ta opp saken med statsrådene. Torve sier at fergefylkene jobber med å få til et møte senere i vinter.