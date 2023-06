Håper å få ferdig anlegget snart

Kristiansund kommune har sendt ut ei oppdatering om nye Atlanten stadion.

Den nye stadionet skulle opne 15. juni, men har blitt utsett på grunn av fleire problem.

Kommunen opplyser at dei no er klare for å legge tartandekke og håper å starte på dette i løpet av sommaren.

Fordi trinna på tribunen er for høge er det nødvendig med montering av stoler. Og fordi trinna er høgare enn 50 cm er det også behov for å sikre mot fallulykker, skriv kommunen.

I tillegg er entreprenøren i gang med å ferdigstille uteområdet, noko som blir ferdig i august.

Kommunen skriv vidare at det ligg an til at anlegget kan bli ferdigstilt i løpet av sommaren/hausten.