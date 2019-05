Håpar på utsetting i fem år

Initiativtakar til bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik er glad for at konstituert direktør i Helse Møre og Romsdal, Nils Kvernmo, seier han vil halde fast på å utsette samanslåinga av fødeavdelinga i Kristiansund og Molde. – Det vi er interessert i er at dette skal gjelde dei neste fem åra, fram til eit nytt fellessjukehus er ferdig, seier Solvik.