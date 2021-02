Håpar på reversering

Mange i gamle Haram kommune ser nytt håp etter at Senterpartiet presiserer at samanslåtte kommunar kan gå ut dersom det er fleirtal for det. Lisa Alvestad representerer partiet i kommunestyret i Ålesund og var sterkt imot samanslåinga. Ho likar at dei tar fram igjen saka og kjenner ingen i gamlekommunen som meiner det har ført noko godt med seg å bli ein del av Ålesund.