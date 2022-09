Håpar på ny drift

Ordførar Kjell Neergaard i Kristiansund er overraska over at Stranda Prolog går mot konkurs. Tidens Krav skriv at bedrifta med omlag 100 fast tilsette har slite etter pandemien. Ordføraren håpar det same som bedrifta, at det er grunnlag og interesse for at heile eller delar av verksemda kan bli starta opp igjen. Neergaard håpar og det løyser seg for dei som kan miste jobben.