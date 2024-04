Håpar på gode svar på vegkonferanse

Strynefjellsvegen, eksportvegen mellom Ålesund og Dombås og riksveg 70 på Nordmøre er dei tre transportkorridorane som blir tema på ein stor vegkonferanse i Ålesund i dag.

Det er Nye Vegar som har ansvaret for utbetringa av E136, og direktør Anette Aanesland kjem til konferansen.

Hans-Peter Kaaresen i aksjonsgruppa "Sunnmøre på rett veg" som er medarrangør, seier ein betre europaveg 136 er svært viktig for transporten av varer. Han er glad for at Aanesland skal vere med på konferansen og håpar at ho kjem med gode signal.