Håpar på full kompensasjon

Fylkesleiar i Bondelaget, Konrad Kongshaug, håpar regjeringa vil kompensere fullt ut auka kostnader i samband med jordbruksoppgjeret i vår og at pengane kjem allereie i sommar. Dette er eit ultimativt krav, seier Konsghaug, som fryktar kraftig prisauke også på andre ting bøndene er avhengige av. Prisen på straum og gjødsel har skote kraftig i veret og gjort kostnadssituasjonen svært utfordrande for mange bønder. I går var bondeorganisasjonane i eit hastemøte med landbruksministeren, og Kongshaug viser til at signala frå statsråden har vore positive.