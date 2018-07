Håpar på forlenga vekstsesong

Regnet det siste døgnet gir håp om ein forlenga vekstsesong for gras i delar av fylket. Rådgivar i Landbruk Nordvest, Jon Geirmund Lied, seier regnet er kjærkome, sjølv om det ikkje monnar for å berge totalavlinga for bøndene. – Men det må gjødsling til både for å få meir gras til vinterfôr, men også til beiting, seier Lied.