Håpar på ei rask løysing

Verftseigar og direktør i DIV Group, Tomislav Debeljak, håpar på ei rask løysing for Kleven Verft i Ulstein. Ei slik løysing inneber at det blir semje mellom DIV Group og bankane om vidare drift, viss ikkje er det fare for at det tradisjonsrike verftet kan gå konkurs. Det sa Debeljak på ein pressekonferanse ved Kleven i ettermiddag. Han har hatt møter med styret ved verftet i ettermiddag.