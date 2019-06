Håpar på avhøyr i dag

I løpet av dagen håpar politiet å få avhøyrt dei tre som er arresterte etter masseslagsmålet i Ålesund i natt. Det opplyser operasjonsleiar John Brattland. Opp mot 20 unge menn var involverte i saka, utan at politiet enno kjenner motivet for slåstinga. Fleire skal ha fått mindre skadar under masseslagsmålet som skjedde i Ålesund sentrum i tretida i natt.