Håpar på 100 milliarar i 2019

Noreg har eksportert 1,8 millionar tonn sjømat til ein verdi av 76,2 milliardar kroner hittil i år. Dette er ein nedgang i volum på 7 prosent, men ei verdiauke på 8 prosent, eller 5,5 milliardar kroner målt mot same periode i fjor. No trur Norges sjømatråd at 2019 truleg blir det året eksporten av norsk sjømat passerer 100 milliardar.