Håpar Listhaug gir fortgang

Leiar i Sunnmøre regionråd, Jan Ove Tryggestad, utfordrar Sylvi Listhaug på å få fortgang i bygging av nytt soningssenter på Sunnmøre. Fleire melder at Listhaug blir justisminister i den nye regjeringa. Tryggestad viser til at Listhaug har vore på besøk i fengselet i Ålesund og har kunnskap om behovet for nytt soningssenter. Regionrådet kjem til å be om eit møte om saka.