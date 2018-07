Håpar framleis på Gjemnes

Stortingsreprepresentant Jenny Klinge frå Senterpartiet meiner det er eit ope spørsmål kva som blir utfallet av grensetvisten om indre Gjemnes. Angvik bygdelag har søkt om å få flytte indre Gjemnes til Molde, men kommunalministeren har utsete saka til etter sommarferien. Klinge håpar det er eit signal om at saka er vanskeleg, og at det betyr at Gjemnes for halde fram som i dag.