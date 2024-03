Håpar å kome i vippeposisjon

Sentralstyremedlem i KrF, Randi Frisvoll, håpar at partiet kan kome i ein vippeposisjon etter stortingsvalet i 2025 slik at ein borgarleg regjering vi vere avhengig av KrF.

Lørdag stengde Frp-leiar Sylvi Listhaug døra for regjeringssamarbeid med Venstre og KrF i sin tale til landstyret i Frp. Listhaug vil berre regjere med Høgre.

Frisvoll seier ho ikkje er overraska, men håpar at Frp vil gi ei opning for KrF. KrF har gjort det klart at partiet ønskjer å vere med i ein borgarleg regjering, og Frisvoll meiner det er viktig at det blir eit regjeringsskifte.