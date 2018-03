Håndteringen av Listhaug-saken

31 prosent mener Erna Solberg (H) har håndtert debatten rundt tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) dårlig, mens 24 prosent kaller håndteringen god. Det viser en meningsmåling Ipsos har gjort for Dagbladet. 37 prosent av de spurte svarer at Solberg har håndtert saken på en «middels måte», mens sju prosent svarer «vet ikke». Bakgrunnstallene viser at tilfredsheten med Solberg økte svakt etter at Listhaug trakk seg som statsråd tirsdag.