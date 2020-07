Handelen tar helt av

Handelen på Moldetorget tok helt av i juni da kjøpesenteret startet opp igjen med vanlige åpningstider etter at koronasituasjonen tvang mange butikker og spisested til å stenge. Omsetningen for juni ligger 21 prosent over fjoråret og juli måned ser så langt ut til å bli enda bedre ifølge senterleder Britt Janne Tennøy. – I juni sa det pang. I forrige uke tok det helt av, med hele 39 prosent økning på hele senteret, forteller Tennøy