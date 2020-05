Handballen håper på sommaropning

Molde håndballklubb Elite håper at handballklubbane kan starte treningane seinast 1. juli, slik at sesongen kan starte som planlagt i september. 1. juli er også datoen då den nye trenaren, Tor Odvar Moen, tek over. Dersom klubbane ikkje får starte treningane 1. juli kan det bli vanskar med å gjennomføre både serien og cupen, seier styreleiar Per Gjerde.