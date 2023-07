Håndballaget er tilbake i Norge etter å ha vært værfast

Håndballspillere fra Sula Sportsklubb er tilbake i Norge etter å ha vært værfast å Amsterdam.

En kraftig sommerstorm inntraff Nederland, og skapte kaos for både biler, tog og fly.

Håndballspillerne fra Sula var på vei hjem fra Granollers cup i Barcelona da stormen traff Nederland.

VG omtalte saken først.

– Vi skulle egentlig være hjemme i Ålesund rundt klokken elleve i går kveld, sier lagleder Heidi Steinnes til NRK.

Men flyet deres ble i likhet med flere hundre andre flyginger kansellert. Stinnes forteller at de akkurat har landet i Bergen, og at de venter på et fly derfra til Ålesund.

– Det er godt å ha norskjord under beina. Vi er litt slitne, og vi har ingen bagasje. Vi vet ingenting om bagasjen, sier hun.