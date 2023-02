Hamna i arresten

Om lag klokka kvart på to i natt blei ein gut i slutten av tenåra sett i arresten etter at han for andre gong i natt ikkje fulgte pålegg frå politiet om å halde seg borte frå sentrum i Ålesund, melder politiet.

Ifølgje politiet var guten svært rusa, og tidlegare på kvelden skal han ha sparka hol i ei rute på ein bygning i Borgundvegen.