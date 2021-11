Halvt års fengsel for nordmørsmann

En 35 år gammel mann i Kristiansund er dømt til et halvt års fengsel for trusler og vold og skadeverk. Han har flere ganger i år oppført seg truende overfor både bekjente og butikkansatte. Det er skjerpende at mannen er straffedømt seks ganger tidligere for vold og trusler- sist gang i 2019