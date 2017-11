Halvt år for fyllekjøring

En nordmørsmann i trettiårene er dømt til fengsel i et halvt år for fyllekjøring. Dommen omfatter to episoder som er sjette og sjuende gang han er tatt for kjøre i ruspåvirket tilstand. Han ble første gang dømt for ruskjøring i 2005.Den ene gangen nå gjaldt bil, den andre båt. Dommen omfatter også vold og trusler mot politiet og kjøring uten førerkort.