Halvparten skrives ut uten nødvendig informasjon

Når pasienter skrives ut fra sjukehus skal det følge med en epikrise, en rapport som beskriver tilstand, behandlig og medisinering av pasienten. Det er nødvendig informasjon for sjukehjem eller andre som skal fortsette behandlinga.

Nylig vant Molde kommune en tvistesak mot Helse Møre og Romsdal. For kommunen har det vært et problem at helseforetaket lar være å sende epikrise med pasientene i rundt halvparten av tilfellene.

Bruker mye tid på å finne informasjon

Siri Vaksvik bruker mye arbeidstid på å lete etter informasjon om pasienter. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Siri Vaksvik er avdelingssjukepleier ved Kirkebakken omsorgssenter i Molde, og en av dem som kjenner på problemet i arbeidshverdagen. For henne haster det ofte å få innsikt i pasientenes situasjon.

– Vi må bruke mye tid på å nøste i saken, ringe opp til sjukehuset for å finne ut hva som er riktig og hva slags medisiner pasienten skal ha, forteller hun.

Lik tendens over hele landet

Molde kommune fikk medhold i at helseforetaket plikter å levere en fullstendig epikrise når pasienter skrives ut fra sjukehuset for å kunne defineres som ferdig behandlet.

Torgeir Dahl er ordfører i Molde kommune, som nylig vant en tvistesak mot Helse Møre og Romsdal. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– I 2016 manglet åtte av ti epikrise. Etter at vi tok opp dialogen med helseforetaket på nytt har tallene blitt litt bedre, rundt fem av ti, forteller Molde-ordfører Torgeri Dahl (H).

Tendensen er lik over hele landet. Dahls partifelle, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), sier det er bra at Molde kommune gikk til sak.

– Det er bra at kommunene legger press på sjukehusene for å få dette i orden. Jeg legger også press på sjukehusene og forventer at de får dette i orden, og lærer av dem som får det til.