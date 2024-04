Halvparten av finalistane er frå Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har heile fem av ti finalistar under NM i elektrikar- og telekomfaget for lærlingar og unge fagarbeidarar. Dette blir arrangert i Oslo 6. til 18. april.

Finalistane til elektrikarfaget er Odin Ervik (Tennfjord) i Bra Elektro AS, Sindre Bruset (Todalen) i Bratseth AS og Tom Einar Storvik, (Kristiansund) i Caverion Norge AS avd. Nordmøre og Romsdal.

Amund Fredly Bøe (Averøy) i West Elektro AS og Eivind Overå, (Ørsta) i Tussa Installasjon AS er NM-finalistar i telekomfaget. Det melder opplæringskontoret for elektrofag Møre og Romsdal.