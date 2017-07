Halvering av fråværet i vidaregåande skule

Ved inngangen til skuleåret 2016–2017 blei det innført nye reglar for kor mykje fråvær elevane i dei vidaregåande skulane kan ha i Noreg. Grensa inneber at elevane ikkje kan vere vekke frå undervisninga meir enn 10 prosent av timane i eitt fag. Er dei vekke frå undervisninga meir enn dette får dei ikkje karakter i faget.

Erik Brekken er fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal. Foto: Pressefoto / Møre og Romsdal fylkeskommune

I dag er statistikken presentert. Og medan gjennomsnittet i Møre og Romsdal låg på 6 dagars fråvær i 2015–2016 er dette redusert til 3 dagar for 2016–2017.

– Desse tala er svært gledelege for skule-Noreg. Reglane som blei innført svært raskt før dette siste skuleåret ser ut til å ha gjeve svært gode resultat. Og for Møre og Romsdal ser det ut til at vi får gode indikatorar på gjennomføringsgraden også, seier utdanningssjef Erik Brekken til NRK.

I landet som heilskap er fråværet redusert med 40 prosent. Statistikkane viser også at det er færre som sluttar undervegs i skuleåret og færre som ikkje får karakter i eitt eller fleire fag.

– Mange frykta at fråværsgrensa ville føre til at fleire elevar ikkje fekk karakter i fag og at fleire slutta i vidaregåande. Tala viser det motsette, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.