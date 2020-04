Halvering av flytrafikken

Talet på reisande ved flyplassane i Møre og Romsdal går kraftig ned. Tala for mars viser ein nedgang på mellom 40 og 60 prosent i innanlandstrafikken samanlikna med same månad ifjor.

Vigra hadde størst nedgang med 57,9 prosent, Årø 57,8, Hovden 55,4 prosent og Kvernberget 30,2 prosent. Det som gjer at nedgangen ikkje er like stor for Kvernberget er offshore-trafikken. Innanlandstrafikken til Kristiansund lufthamn gjekk ned med vel 40 prosent, men med bra offshore-trafikk er den totale nedgangen på "berre" 30 prosent.

Lufthamnsjef på Hovden lufthamn, Svein Arne Vik (til høgre på bildet), seier til NRK at tala for april truleg vert endå svakare. På Hovden har Avinor så langt ikkje permittert tilsette. Årsaka er at dei har både eit svært tidleg og eit svært seint fly, i tillegg til ambulanseflyberedskap.

Widerøe stengde ni kortbaneflyplassar frå og med 18.mars, mellom anna Sandane og Førde.