Halsebakk hadde størst inntekt

Roger Halsebakk frå Ålesund er nummer 44 på lista over dei med mest inntekt i Noreg i 2020. Halsebakk var mellom anna med på å etablere Sølvtrans i 1986 og er i dag styreformann i selskapet. Han hadde ei inntekt på over 58 millionar. På lista finn ein også Bernt Lodve Gjendemsjø frå Hustadvika på ein 62.-plass med rundt 50 millionar i inntekt. Han er mellom anna dagleg leiar i Inger Hildur AS og Inger Hildur Invest AS.

I oversikta over kven som hadde størst inntekt i Møre og Romsdal i 2020 blir dei neste på lista Kolbjørn Kvalen frå Sande kommune (34 millionar), Knut Trygve Flakk frå Ålesund (27 millionar) og Knut Steinar Olsen frå Kristiansund (med 25,6 millionar). Det var også desse fem som betalte mest skatt i Møre og Romsdal i 2020.