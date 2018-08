Håland tilbake i Molde

Erling Braut Håland (18) er tilbake i Molde, etter at han var i Salzburg for å se an forholdene. – Han har vært i Salzburg, men er tilbake i Molde og stiller på trening og er tilgjengelig for kamp i helgen, sier Molde-direktør Øystein Neerland til VG.