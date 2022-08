Hærverk på skule i Sykkylven

Natt til tysdag skal det ha vore gjort hærverk på om lag 16 vindauge kring Vik skule i Sykkylven. Det skriv Nyss.

Politibetjent Ole Ringstad fortel til avisa at dei ikkje veit kven som står bak, men at dei oppfordrar foreldre til å snakke med barna sine.

– Det er veldig kjipt for kommunen å måtte bruke pengar på å fikse dette no. Det er midlar dei heilt sikkert kunne ha brukt på noko anna. I tillegg er det trist for elevane som kjem tilbake og som med stor sannsyn må sitte bak skalka vindauge heilt i starten, seier Ringstad.

Politiet opprettar sak.