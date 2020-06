Det var torsdag morgen at det ble oppdaget hærverk på anleggsutstyret.

– Det er beklagelig at folk nå går vekk fra lovlige måter å vise motstand på, gjennom det som kan være protester mot vindkraftanlegget, sier politisjef Oddbjørn Solheim.

Det skal være snakk om fjerning av et lokk på en sikringsboks og skade på en sensor på boreriggen. Det skal også ha blitt rotet til i tilretteleggingen av sprengingsarbeidet som pågår på Haramsfjellet.

Politiet tror at hærverket kan ha en sammenheng med protestene som har pågått de siste dagene.

– Det er ikke unaturlig å tenke seg en sammenheng, uten at vi kan si det sikkert, sier politisjef Oddbjørn Solheim.

BEKLAGELIG: Politistasjonssjef Oddbjørn Solheim forteller at skadeverket er et tegn på at de nå må styrke beredskapen på Haramsøya. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Ønsker tips fra publikum

Politiet er i gang med undersøkelser av ødeleggelsene. Nå ber de innbyggerne om å komme med tips dersom de har sett noe.

– Vi ønsker ikke at situasjonen skal utvikle seg til noe langt mer alvorlig, sier Solheim.

Han opplyser om at det vil være stans i anleggsarbeidet frem til over helgen, og politiet har nå bedt utbygger om å anmelde saken.

PÅ PLASS: 11. juni begynte Stangeland med anleggsarbeidet på Haramsfjellet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Arbeidet er allerede i gang med byggingen av de åtte 150 meter høye vindturbinene på Haramsfjellet. Utbyggingen har møtt hard motstand over hele landet.

Lokalbefolkningen protesterer og mener at vindturbinene raserer naturen på øya. Styresmaktenes argument for utbyggingen er at strømproduksjonen fra vassdragene vil variere i fremtiden, og at det derfor er nødvendig med vindkraft i Norge.

NRK har foreløpig ikke fått noen kommentar fra Zephyr, eier av anlegget.